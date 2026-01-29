Organizadores de eventos públicos con impacto turístico en Ciudad Juárez podrán acceder a apoyos económicos de hasta 500 mil pesos, como parte de un estímulo otorgado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer la actividad turística en la frontera.

@juareznoticias.com Otorgarán hasta 500 mil pesos a eventos turísticos en Ciudad Juárez ♬ sonido original – juareznoticias

El representante de la Secretaría de Turismo en la Zona Norte, Jorge Chávez, informó que los apoyos se otorgarán a través de la convocatoria “Chihuahua es para Ti ¡Conócelo!”, dirigida a proyectos que promuevan la llegada de visitantes a la ciudad.

Explicó que los recursos están destinados a la realización de eventos culturales, gastronómicos y festivales, los cuales deberán demostrar su capacidad para atraer turismo local, nacional o internacional.

Chávez detalló que el monto máximo del apoyo será de 500 mil pesos, aunque la cantidad asignada a cada proyecto dependerá de la magnitud y alcance del evento. Añadió que los recursos podrán utilizarse en la organización logística, producción y operación del evento.

Asimismo, los proyectos seleccionados contarán con el respaldo del Gobierno del Estado en la promoción y difusión de los eventos, con el fin de maximizar su impacto turístico.

La convocatoria está abierta para personas físicas, organizaciones civiles y empresas, quienes podrán presentar sus propuestas conforme a los lineamientos establecidos.