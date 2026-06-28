Este domingo se llevó a cabo la cuarta etapa del Circuito Atlético Pedestre, con la edición 19 de la Carrera Del Río, en el Parque El Chamizal, al cual asistieron más de 3 mil 500 corredores.

La carrera que constó de las distancias de 3 y 10 kilómetros reunió a miles de juarenses, que desde temprana hora se presentaron en las instalaciones del AquaDIF para participar en una de las justas con más tradición.

En la categoría general, Herón Cortés y Alba Yebra se llevaron la victoria en sus respectivas ramas.

Por el lado varonil, Cortés fue el primero en llegar a la meta, con un tiempo de 31:46 minutos, seguido por Moisés Reyes, quien cumplió con el recorrido en 32:17; en tercer lugar quedó Andrés Avilés, con 33:41.

En la rama femenil, Alba Yebra, cumplió con los 10 kilómetros en 39 minutos y 23 segundos; Guadalupe Cortés detuvo su cronómetro en 40:37, para quedarse con el segundo puesto; en tercero lugar llegó Rocío Méndez, a los 44:38.

En silla de ruedas, Lorenzo Valle se quedó con la posición de honor.

En la categoría juvenil mayor de 3 kilómetros, Érik Aguilera, Josué Ortiz y Santiago Torres se quedaron con los tres primeros lugares, de manera respectiva, por el lado varonil.

Mientras que en la femenil, Andrea Durán, Emily Peinado y Eileen González hicieron el 1-2-3, respectivamente.

En la juvenil menor, Adrián Pérez, Amani Opot y Luis Torres subieron al podio, por el lado de los varones.

En las mujeres, Emily Barrios, Mayte Cardona y Elisa Torres fueron las primeras en llegar a la meta.