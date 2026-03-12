Elementos de la Dirección de Protección Civil atendieron este miércoles un reporte por amenaza de bomba en un plantel educativo ubicado en el fraccionamiento El Roble.

De acuerdo con el informe oficial, como parte de los protocolos de seguridad del propio plantel se procedió a la evacuación preventiva de estudiantes y personal docente, contabilizando aproximadamente 85 personas, quienes fueron resguardadas fuera del inmueble mientras se desarrollaban las labores de revisión.

En el sitio permanecen unidades del Departamento de Bomberos, quienes mantienen acordonada el área y brindan apoyo en espera de la llegada del Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo equipo antibombas realizará la inspección especializada para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades informaron que este tipo de reportes se atienden bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y garantizar que el inmueble sea revisado antes de permitir el regreso a las actividades normales.