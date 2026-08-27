La Operadora de Transporte (OTV), informa a las y los usuarios que JuárezBus cuenta con seis Centros de Atención a la Movilidad (CAM) fijos, donde se pueden realizar trámites relacionados con la tarjeta preferencial.

Con el objetivo de facilitar el acceso a estos servicios, los CAM se encuentran distribuidos en distintos puntos de Ciudad Juárez, para que las y los usuarios identifiquen y acudan al más cercano a su ubicación.

Los CAM fijos se encuentran en:

Pueblito Mexicano

https://miniurl.cl/CAM-Pueblito-Mexicano

Aserraderos, Oficinas de Dirección de Transporte

https://miniurl.cl/CAM-Aserraderos

Estación Tecnológico

https://miniurl.cl/CAM-Tecnologico

Parque Central

https://miniurl.cl/CAM-Parque-Central

Estación Francisco Villarreal Torres

https://miniurl.cl/CAM-Fco-Villarreal-Torres

Estación Independencia

https://miniurl.cl/CAM-Independencia

Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., para todos los CAM; y los sábados, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en los CAM de las estaciones Tecnológico, Francisco Villarreal Torres e Independencia.

Las y los usuarios pueden consultar las ubicaciones y elegir el CAM que les resulte más conveniente para realizar el trámite o la renovación de su tarjeta preferencial, con el fin de evitar traslados innecesarios y facilitar el acceso a este servicio.

JuárezBus continúa con su labor de acercar sus servicios a las y los juarenses, así como de brindar información para sus traslados y el uso del sistema de transporte. Para más información, pueden enviar un mensaje vía WhatsApp al (656) 852 7384.