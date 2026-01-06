—Sheinbaum sigue en la misma postura en contra de la injerencia

Apenas arrancó el 2026 y la grilla en Chihuahua calentó motores, y es que el sondeo más reciente de GobernArte puso a temblar a más de uno y destapó lo que ya se rumoraba en los cafés políticos de juaritos: la contienda interna de Morena por la gubernatura será de pronóstico reservado, pero con dos claros punteros, ambos de peso completo.

Y es que, según los números, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, trae la delantera con un 36.5% de las preferencias, mientras que la senadora y feeling de la 4T, Andrea Chávez Treviño, le pisa los talones con un nada despreciable 30.3%.

La joven legisladora ha perdido simpatías luego de que su padrino político tabasqueño, supuesto fundador de La Barredora, Adán Augusto López Hernández le ha restado puntos. Aunque apenas la diferencia es de apenas seis puntos, como para no confiarse ni tantito allá en palacio municipal.

Ahora sí que los demás suspirantes nomás están viendo pasar el tren, pues el senador Juan Carlos Loera se quedó con un 10%, mientras que Ariadna Montiel y Mayra Chávez apenas rayan el 7.8% y 5.6%, respectivamente.

Así que la moneda, aunque todavía en el aire, parece caer sobre uno de estos dos: el juarense de cepa o la senadora de discurso filoso.

Por ahora, las simpatías partidistas ponen a Morena a la cabeza con un 41.7% de intención de voto, muy por encima del PAN, que se aferra al 26.9%, y del PRI, que lejos de sus mejores épocas, sólo alcanza un 7.7%. Movimiento Ciudadano tampoco pinta mucho con su 5.6%, mientras que el PT y el Verde andan de coleros con menos del 3%.

Eso sí, no hay que perder de vista que un nada despreciable 14% del electorado dice que no tiene partido favorito. En otras palabras: aún hay mucho por disputarse y cualquier error, desliz o escándalo puede mover la balanza, sobre todo cuando los dados empiezan a cargarse en la tómbola de la sucesión.

************

Como era de esperarse, la flamante presidenta Claudia Sheinbaum no se quedó callada y soltó un posicionamiento de la detención de Maduro con más detalles que las telenovelas de las nueve de la noche.

Resulta que, tras la operación en Venezuela y la intervención directa de Estados Unidos –con todo y captura de Maduro y su esposa, además de un saldo triste de vidas perdidas–, México se puso firme. Como dice la abuela: “¡Aquí no se mete nadie!” Y sí, la postura es la de siempre: nada de andar metiéndonos en broncas ajenas. Que cada uno se rasque con sus propias uñas.

Muchos pensaban que con esto de la globalización y el TikTok, las reglas iban a cambiar, pero la 4T mantiene la línea: “Intervención nunca ha traído paz ni democracia, y menos bienestar.”

Sheinbaum se lució al recordar que la Constitución Mexicana y la mismísima ONU dicen que los pueblos mandan en su casa y nadie más. Así que la soberanía y la autodeterminación no son cosa de juego ni se negocian en los tianguis; son principios sagrados.

También mencionó a George Washington y su “buena fe y justicia para todos”, a Lincoln con la famosa “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, y por supuesto a Benito Juárez con el clásico “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Más claro ni el agua por donde masca la iguana en el 4T.

La presidenta propuso cinco pistas para la ruta latinoamericana del siglo XXI. Primero, respeto total a la soberanía (¡obvio!); segundo, inversión en infraestructura y tecnología, porque sin desarrollo no hay futuro; tercero, integración económica que haga competencia a los asiáticos; cuarto, bienestar social como motor real y, quinto, diálogo entre iguales.

Eso sí, el tema del narco y el fentanilo no pasó desapercibido. México coopera con Estados Unidos, pero ojo: sin agachar la cabeza. En la lucha contra las drogas hay cuatro reglas de oro: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. Nada de que el tío Sam venga a decirnos cómo hacer las cosas, sentenció la presidenta, aunque con otras palabras más diplomáticas.

Los resultados, según la presidenta, están “a la vista”: menos homicidios, toneladas de droga incautadas y un puñado de extradiciones. Pero también puso el dedo en la llaga: la violencia aquí tiene mucho que ver con las armas gringas que cruzan la frontera y con el alto consumo de drogas allá.

Para Sheinbaum, la receta mágica pasa por atender las causas con educación, valores y familia. Eso lo ha platicado hasta con Trump, aunque, la verdad, no sabemos si el expresidente gringo le pone atención.

Como remate, la presidenta se puso firme: “En México manda el pueblo. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no.” Y así, en tono de “yo mando aquí”, deja claro que México es libre, soberano e independiente.

Esta es la postura del día. Habrá que ver si los gringos y los demás vecinos del continente agarran la onda… o siguen creyendo que la democracia se exporta como los aguacates de Michoacán.