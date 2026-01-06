La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa con la programación de limpieza del colector Teófilo Borunda, la cual se realiza cada tres meses, con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras.

Los trabajos iniciaron este martes 6 de enero y se prolongarán hasta el viernes 16 de enero, con suspensión durante los fines de semana, en un horario de 6 de la mañana a 12 del mediodía, utilizando equipos de desazolve con cucharón, instalados en el carril izquierdo en sentido de poniente a oriente, entre el boulevard Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria.

El ingeniero Carlos Bautista Aguilar, coordinador del Distrito 1 de Alcantarillado, explicó que estas acciones son necesarias debido a la gran cantidad de aguas residuales que desembocan en este colector, provenientes desde el kilómetro 20 y zonas aledañas.

“La función de las mancuernas, o maquinitas, se ponen una de un extremo a otro extremo de alcantarilla de alcantarilla, una trae el cucharón con un cable acerado y la otra es la que jala el cucharón, cuando se siente el peso cierra y suelta todos los sólidos, estamos sacando un poco más del metro cúbico, para nosotros sí es bastante para una línea traer esa cantidad de sólido es bastante problemático en la saturación de la línea”, mencionó.

La saturación del colector se debe principalmente a la acumulación de desechos sólidos como toallas húmedas, papel y telas, los cuales no deben ser arrojados al sistema sanitario.

La J+ hace un llamado reiterativo a la comunidad para evitar tirar basura en los sanitarios, ya que la línea de alcantarillado está diseñada únicamente para transportar las aguas residuales de los domicilios hacia las plantas tratadoras, y el mal uso del sistema genera afectaciones que impactan a toda la ciudad.