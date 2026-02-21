La diputada parralense Alma Portillo presentó una iniciativa para sancionar la afectación ciudadana por falta de agua que sea atribuible a la negligencia de servidores públicos.

Estas sanciones estarían encuadradas en el artículo 356 del Código Penal de Chihuahua en materia de delitos ambientales.

“Se contempla la inhabilitación del servidor público que tolere fugas, derrames o negligencia en el manejo del agua; que se impongan multas económicas y que se sancione incluso con prisión (de tres a ocho años) a quien, teniendo la responsabilidad de responderle a la gente, decida esconderse detrás de excusas mientras la ciudad se queda sin agua, comentó la emecista”.

La propuesta establece que quien tenga la obligación de cuidar el agua también tenga la obligación de responder cuando no lo hace, pero enfatizó que no se trata de castigar por castigar, sino de sentar las bases para una administración hídrica que garantice el acceso al derecho humano al vital líquido.

Toda vez que las familias han vivido décadas de afectaciones en el suministro, con horarios absurdos para llenar tinacos, o vecinos que organizan turnos para vigilar cuándo llega el agua; calles rotas una y otra vez, principalmente en Parral.

Y que reciben explicaciones cambiantes: que la válvula, que la presión, que la sequía, que la falta de presupuesto, pero la realidad sigue igual, indicó.

Enfatizó que la iniciativa nace de la voz ciudadana; “De quienes ya no quieren discursos, sino soluciones. De quienes no quieren culpas repartidas, sino corresponsabilidad. De quienes exigen ser tratados como ciudadanos con derechos, no como usuarios incómodos”. Finalizó.