El Poder Legislativo Estatal, envió al Congreso de la Unión una iniciativa con la intención de reformar la Ley de Aeropuertos, a efecto de que los servicios comerciales prestados en los aeropuertos, no queden exentos del pago de sus contribuciones.

La diputada Joceline Vega Vargas, en voz de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dijo que la propia Ley de Aeropuertos distingue entre los servicios aeroportuarios esenciales, los servicios complementarios y los servicios comerciales. En particular, el artículo 48, fracción III, establece que los servicios comerciales consisten en la venta de productos y servicios a los usuarios del aeródromo civil y que éstos “no son esenciales para la operación del mismo, ni de las aeronaves”.

“Esta diferenciación normativa permite concluir que los espacios destinados a actividades comerciales no forman parte estricta del objeto público protegido por el régimen de exención constitucional, sino que constituyen aprovechamientos privados de bienes públicos con finalidad lucrativa”, señaló.

Dijo también que, la iniciativa atiende además a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues busca evitar un tratamiento preferencial injustificado en favor de particulares que desarrollan actividades comerciales dentro de inmuebles federales concesionados, colocándolos en una situación de ventaja frente a otros contribuyentes que sí cumplen con el pago de contribuciones municipales por actividades idénticas realizadas fuera de los aeropuertos.

Por último, comentó que la reforma propuesta no vulnera el régimen jurídico de los bienes del dominio público federal ni afecta la prestación del servicio público aeroportuario, dado que la obligación contributiva se circunscribe exclusivamente a las áreas destinadas a actividades comerciales privadas ajenas a la función aeroportuaria.