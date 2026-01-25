Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Sur, arrestaron a Walter Alfredo A. D. y José G. R., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo a casa comercial con lujo de violencia.

Agentes municipales, que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Infonavit Tecnológico, atendieron un reporte recibido a través del número de emergencias 911, en el cual se informaba sobre un robo con violencia en una tienda departamental ubicada en el cruce del bulevar Zaragoza y Carretera Panamericana, cuyos responsables huyeron a bordo de un vehículo tipo Pick Up de la marca Ford F150, color blanco.

Con la información proporcionada por los empleados del lugar, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar en cuestión de minutos una camioneta que coincidía con las características señaladas, en el cruce de las calles Eslovaquia y 23 de Septiembre, en la citada colonia.

Razón por la cual le marcaron el alto al conductor por protocolos de seguridad y al realizarles una inspección preventiva, localizaron en el área del portavasos tres teléfonos celulares nuevos que fueron reconocidos por una de las víctimas como propiedad de la tienda, así como los dos individuos y la camioneta en la que viajaban, procediendo con su detención.

Previa lectura de derechos, Walter Alfredo A. D. de 27 años y José G. R. de 20 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.