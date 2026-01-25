domingo, enero 25, 2026
Portada

Refuerza Conalep Chihuahua seguridad y comunicación con acciones tecnológicas integrales

Con el firme propósito de salvaguardar a su comunidad educativa y fortalecer los canales de comunicación con las familias, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en el estado de Chihuahua, bajo el liderazgo del director general Omar Bazán Flores, avanza en la implementación de un sólido modelo de seguridad y acompañamiento tecnológico.
En un paso decisivo para consolidar entornos escolares seguros, el subsistema integrará las más de 850 cámaras de videovigilancia instaladas en aulas, pasillos, laboratorios y áreas comunes de sus planteles en Ciudad Juárez a la Plataforma Torre Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
“Nuestra prioridad absoluta es el bienestar de nuestros estudiantes. Esta integración tecnológica no es solo una medida de seguridad, sino una expresión tangible de nuestro compromiso con su protección integral. Colaboramos estrechamente con las autoridades para que los planteles sean espacios donde predomine la tranquilidad para estudiar y crecer”, declaró el director estatal Omar Bazán Flores.
Una vez concluida la conexión, el monitoreo en tiempo real será atendido directamente por la SSPE, lo que agilizará la respuesta coordinada ante cualquier incidente y fortalecerá las acciones preventivas. Esta medida se suma a los rondines y proyectos preventivos ya establecidos mediante un convenio de colaboración con la dependencia estatal.
Acceso inteligente y comunicación directa con los padres de familia
Paralelamente, Bazán Flores anunció la instalación de torniquetes de acceso con tecnología de reconocimiento facial en todos los planteles del estado. Este sistema no solo controla el ingreso y la salida, sino que registra la asistencia en una plataforma digital a la que los padres o tutores tienen acceso, permitiéndoles corroborar la presencia de sus hijos en el plantel.
“Queremos que las familias sean parte activa del proceso educativo y de seguridad. Esta plataforma es un puente tecnológico que fomenta la confianza y la corresponsabilidad”, explicó el director.
La misma herramienta digital servirá para que los docentes mantengan una comunicación directa y constante con los padres de familia, informándoles oportunamente sobre el avance académico y el aprovechamiento escolar de sus hijos.
De esta manera, el Conalep Chihuahua, con estricto apego a los Derechos Humanos, reafirma su compromiso con el estudiantado, implementando acciones preventivas que priorizan la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y que promueven un desarrollo educativo en un entorno de protección y colaboración familiar.

