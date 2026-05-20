La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 10 años de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra del imputado Juan Alejandro H. G., por el delito de extorsión que cometió a un comerciante en Ciudad Juárez.

En la investigación a cargo de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, se logró establecer que el ahora sentenciado, junto con diversa imputada de nombre Mayra Janeth C. G., intimidó y amenazó a su víctima mediante mensajes de WhatsApp, exigiéndole la cantidad de 10 mil pesos a cambio de no hacerle daño a sus familiares, en hechos registrados los días 08, 22, 23, 24 y 25 de mayo del año 2024.

La detención del ahora sentenciado fue en los términos de la flagrancia por policías investigadores, en el cruce de las calles Francisco R. Almada e Himno Nacional de la colonia San Felipe del Real, en el momento en que acudió a recoger el dinero producto de la extorsión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, consideró las pruebas que presentó el agente del Ministerio Público, para dictar la sentencia que Juan Alejandro H. G., purgará en el CERESO número tres.