Cuando el público piensa en porra, aún imagina pompones y gritos en los tiempos muertos. Pero en el Complejo Deportivo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la realidad es otra: aquí se entrena con pisos especializados para amortiguar caídas, se realizan levantamientos similares a la halterofilia y se compite en mundiales donde participan 71 países.

El responsable de esta transformación es Álvaro David Nevárez García, licenciado en Entrenamiento Deportivo por el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y entrenador del equipo representativo de porra de la UACJ. Bajo su tutela, un grupo de 32 a 35 estudiantes-atletas —de los cuales solo viajan entre 22 y 23 en competencias oficiales— ha logrado en menos de cinco años lo que muchos equipos universitarios tardan décadas en construir: un Campeonato de la Organización Nacional de Porristas (ONP), obtenido del 4 al 9 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, y una creciente proyección internacional, frente a potencias consolidadas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Universidad del Valle de México (UVM).

Fogueos regionales y una nueva competencia estadounidense

En semanas recientes, el equipo participó en una competencia regional en Chihuahua y debutó en una justa de origen estadounidense llamada United Cheer Challenge, enfocada en categorías universitarias y de preparatoria.

La cita fue el 9 de mayo de 2026 en el Gimnasio del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH), en la capital del estado. “Salimos de las instalaciones del campus, participamos, obtuvimos el primer lugar en la categoría College y regresamos el mismo día”, detalla Nevárez García.

Allí se enfrentaron a distintas universidades y preparatorias, incluida la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). El propio entrenador califica esa experiencia como “más que nada una competencia de fogueo y preparación” rumbo al Campeonato de la Organización Nacional de Porristas (ONP)2026, que sigue siendo su objetivo principal.

Plata mundial: el entrenador también compite

Uno de los datos que distancia a este equipo de la mera animación es el perfil de su propio entrenador. En abril de este año, Nevárez García participó en el Mundial de Porra en Orlando, Florida, como integrante del equipo Coed Premier de la selección mexicana. El resultado: medalla de plata.

“Fue un logro muy importante tanto para mi carrera como atleta como para mi desarrollo como entrenador”, señala.

La selección se concentraba una vez al mes en la Ciudad de México durante cuatro días, e integró a deportistas de Ciudad Juárez, Monterrey y la capital, entre otras ciudades.

El campeonato fue organizado por la International Cheer Union (ICU), el organismo mundial de la disciplina. Allí compitieron 71 países, y México se colgó la plata frente a potencias como China, Inglaterra y Finlandia. El dato no es menor: México tenía diez años sin subir al podio en la categoría Coed Premier, considerada la más alta de la porra a nivel mundial.

Un proyecto que nació en las gradas

El origen del equipo fue modesto y casi accidental. Hace cinco años (2021), cuando Nevárez García aún era estudiante, una compañera del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) impulsó la porra como una actividad de bono deportivo para animar en los partidos de futbol americano.

“Con el tiempo, el proyecto comenzó a llamar la atención del público y evolucionó hacia un enfoque competitivo y de alto rendimiento”, recuerda el entrenador.

El cambio de paradigma no ha sido sencillo. Muchos atletas llegan al equipo después de años de entrenar en niveles estándar —3 o 4—, pero el nivel universitario exige “mucho más en aspectos técnicos, gimnasia, levantamientos y preparación física”. El entrenador lo deja claro: “Muchas personas creen que la porra solo es animación, pero en realidad es un deporte que requiere una gran preparación física”.

Talento que migra para competir

Uno de los datos más reveladores del crecimiento del proyecto es la captación de talento fuera de la ciudad. Actualmente, dos atletas de Campus Cuauhtémoc de la UACJ se mudaron a Ciudad Juárez para integrarse al equipo y continuar sus estudios. Durante la temporada de tryouts se realizan pruebas abiertas, y la selección es rigurosa: de 35 atletas en entrenamiento, solo viajan los de mejor desempeño.

“Prefiero llevar entre 22 y 23 integrantes para presentar una rutina limpia y equilibrada”, explica Nevárez García. El reglamento mismo limita el número de participantes según las ejecuciones y el nivel técnico requerido.

Los atletas, por su parte, reflejan ese orgullo. María Fernanda Hernández Rojas, estudiante de la Licenciatura en Derecho, afirma: “siempre es un orgullo representar a la universidad, especialmente cuando estas competencias nos permiten viajar y vivir experiencias junto a nuestros compañeros”. Denise Carrillo, del Programa de Químico Farmacéutico Biólogo, agrega: “ganar la competencia y convivir con nuestros compañeros hizo que toda la experiencia valiera la pena”.

Para Edgar Alonso Castro Granado, estudiante de Ingeniería en Manufactura y en su primer semestre en el equipo representativo, “este viaje representó mucho para nosotros y demuestra que la universidad tiene un gran nivel competitivo”. Jocelyn Nerin Márquez Cano, de la Licenciatura en Comercio Exterior, cierra la idea: “comenzamos prácticamente desde cero y ahora el equipo se ha convertido en una familia”.

Infraestructura y un futuro sin techo

El equipo ya no entrena en cualquier espacio. Lo hace en el Gimnasio Rojo del Complejo de Alto Rendimiento, una superficie especializada que brinda rebote y ayuda a amortiguar caídas, protegiendo tobillos y rodillas. Además, cuentan con horarios establecidos, bonos deportivos y becas académicas.

“Ha sido un proceso largo y agradezco a todas las personas que iniciaron este proyecto”, dice Nevárez García. Y lanza el objetivo:“cada vez se exige más a los atletas, porque queremos que la porra de la UACJ sea un referente estatal y nacional, tal como ocurre con otros equipos universitarios destacados del país”.