La audiencia de estado presencial de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y presunto líder del Cártel de Sinaloa, fue pospuesta por una corte federal de Estados Unidos, de acuerdo con un documento oficial del Tribunal de Distrito del Norte de Illinois.

La sesión, originalmente programada para el 9 de enero de 2026, fue cancelada y reprogramada para una nueva fecha en julio. El caso de Ovidio Guzmán continúa siendo uno de los más observados en la agenda judicial y de seguridad entre México y Estados Unidos.

Según la notificación de entrada en el expediente, emitida el lunes 5 de enero de 2026 por la Secretaría del tribunal, la jueza Sharon Johnson Coleman ordenó que la audiencia de estado presencial se lleve a cabo ahora el 7 de julio de 2026 a las 10:30 horas, en la División Este del Distrito Norte de Illinois.

El documento precisa que la notificación fue enviada por correo y generada a través del sistema automatizado CM/ECF, conforme a las reglas federales de procedimiento penal.

Ovidio Guzmán López enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para distribuir drogas, participación en una empresa criminal continua y delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes, particularmente fentanilo.

Las acusaciones forman parte de un expediente abierto desde 2009, en el que se documenta su presunto papel como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”.

Considerado una figura clave dentro del Cártel de Sinaloa, Guzmán López ganó notoriedad internacional tras el operativo fallido de su captura en octubre de 2019, conocido como el Culiacanazo, y su detención definitiva en enero de 2023. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.

