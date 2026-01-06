CARACAS, VENEZUELA – Durante la noche de este lunes, habitantes del centro de Caracas reportaron a través de redes sociales la presunta activación de sistemas de defensa antiaérea en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo.

Vecinos de las zonas adyacentes al palacio presidencial difundieron al menos cinco grabaciones en las que se aprecian destellos y se escuchan detonaciones continuas dirigidas hacia el espacio aéreo capitalino. Los videos, grabados desde balcones y azoteas a pocas cuadras de la sede de Gobierno, muestran ráfagas de trazadoras iluminando el cielo nocturno.

Hipótesis y Reacciones

La difusión de las imágenes generó una ola de especulaciones entre los ciudadanos y usuarios de plataformas digitales. En algunos de los materiales audiovisuales, se escucha a los testigos sugerir un posible ataque externo, mientras que otras versiones apuntan a la supuesta detección e intento de derribo de un dron no identificado de origen extranjero.

“Se escuchan ráfagas muy fuertes y se ve el fuego hacia arriba. No sabemos qué está pasando, pero están disparando desde las zonas cercanas a Miraflores”, comentó uno de los usuarios que compartió el material en la red social X.