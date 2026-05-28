La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, donde presentó la Ruta del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad para disminuir la sobrerregulación municipal y facilitar la actividad económica desde el territorio.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, planteó que la simplificación regulatoria debe convertirse en una agenda común entre el Gobierno Federal, los municipios, las asociaciones de alcaldes y el sector empresarial, con el objetivo de reducir duplicidades, costos ocultos, tiempos de espera y espacios de discrecionalidad que afectan directamente a los negocios familiares.

“Cumplir no debe ser una carrera de obstáculos. La regulación debe dar certeza, no detener la actividad económica. Menos trámites innecesarios significan más negocios abiertos, más formalidad, más inversión y más empleo en las comunidades”, señaló De la Torre.

La Confederación destacó que la sobrerregulación representa uno de los principales frenos para la economía real. De acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR, su impacto económico puede ubicarse entre 544 mil a 907 mil millones de pesos, equivalentes a entre 1.5% y 2.5% del Producto Interno Bruto. Además, 28.2% de las unidades económicas han señalado que el marco regulatorio representa un obstáculo para cumplir sus objetivos de negocio.

Como parte de esta ruta, CONCANACO SERVYTUR informó que se han impulsado 1,582 oficios dirigidos a gobiernos municipales para promover convenios de simplificación, digitalización y mejora regulatoria, en coordinación con cámaras confederadas, autoridades locales y asociaciones municipalistas.

La agenda contempla avanzar en seis ejes prioritarios: simplificación de trámites municipales; homologación de criterios para licencias, permisos y verificaciones; digitalización de procesos; eliminación de duplicidades regulatorias; capacitación técnica a gobiernos locales; y mesas permanentes de trabajo entre autoridades y sector productivo.

Esta ruta forma parte del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad, iniciado en Tijuana, y que se ampliará a 31 municipios más, con presencia estratégica en las 32 entidades federativas, para proteger, fortalecer e impulsar a las empresas y negocios familiares.

CONCANACO SERVYTUR subrayó que la agenda es especialmente relevante porque buena parte de los trámites que determinan la apertura, operación y permanencia de un negocio ocurre en el ámbito municipal: licencias de funcionamiento, uso de suelo, protección civil, permisos de publicidad, licencias sanitarias, catastro, instalación de anuncios y otros procedimientos vinculados con la vida diaria de los establecimientos.

Durante el encuentro, la Confederación reconoció la apertura de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y de las asociaciones de alcaldes participantes para construir una ruta institucional que permita fortalecer a los municipios sin cargar de manera excesiva a quienes generan empleo, consumo local y desarrollo comunitario.

CONCANACO SERVYTUR México representa a 5.2 millones de empresas y negocios familiares en más de 1,857 municipios del país. Por ello, reiteró su disposición de trabajar con los tres órdenes de gobierno para que la simplificación regulatoria sea una política pública con impacto directo en mercados, restaurantes, hoteles, tiendas, centros históricos, corredores comerciales, destinos turísticos y comunidades.

“México necesita municipios fuertes, pero también municipios que faciliten el trabajo formal. La prosperidad local se construye cuando las autoridades y el sector productivo trabajan juntos para que cumplir sea más fácil, abrir un negocio sea más rápido y crecer sea posible”, afirmó De la Torre.

Finalmente, la Confederación señaló que la Ruta del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad continuará desplegándose en territorio, con una visión técnica, institucional y municipalista, para que los negocios familiares puedan trabajar con certeza, cumplir sin trabas y crecer con oportunidades.