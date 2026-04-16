La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) atiende a los alumnos de diversos niveles educativos llevando agua potable a diferentes escuelas ubicadas en las colonias de los kilómetros.

Conscientes de que el acceso al agua es una necesidad prioritaria, el organismo mantiene la entrega gratuita del líquido a los sectores que más lo requieren, suministrado semanalmente a Telesecundaria Independencia, Primaria Rubén Jaramillo, Primaria Paquimé, entre otras más.

La JMAS sostiene una relación cercana con los directivos de cada escuela para llevar agua de manera puntual. María Luisa Estrada, maestra directora de la Telesecundaria Independencia ubicada en el KM 27, compartió que, durante los 27 años de historia de la escuela, siempre han tenido el apoyo por parte de la descentralizada.

“Ha sido muy bueno el servicio y muy importante en el uso del recurso aquí en la escuela, la utilizamos para lavarnos las manos, los baños, las áreas verdes y varios aspectos de aquí” comentó Abraham Molina Soto director de la escuela primaria Rubén Jaramillo en el KM 27.

Así mismo, Víctor López López director de la escuela primaria Paquimé de la colonia Granjas del Desierto, compartió que el servicio siempre ha sido continuo y agradece el compromiso que se ve reflejado en el crecimiento sano de los alumnos.

La JMAS distribuye agua diariamente en Pipas a 12 instituciones educativas de kinder primaria, secundaria y nivel medio superior.