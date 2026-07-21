Guangzhou, República Popular China.– La educación técnica de México dio un paso significativo hacia la internacionalización con la firma de un convenio de colaboración entre CONALEP, el Guangzhou Industry-Education Consortium for Intelligent Equipment Application and Services (GCP) y la empresa tecnológica MAXHUB (CVTE), una alianza que permitirá impulsar proyectos de innovación, transformación digital, capacitación especializada e intercambio de experiencias entre ambos países.

En representación de CONALEP, el Dr. Omar Bazán Flores participó en la ceremonia oficial de firma, acompañado por directivos del consorcio GCP y de MAXHUB, organizaciones reconocidas por su liderazgo en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la educación, la manufactura inteligente y la industria 4.0.

Durante el acto protocolario, las tres instituciones coincidieron en que el futuro de la educación requiere una estrecha colaboración entre gobiernos, instituciones educativas y empresas tecnológicas para preparar a las nuevas generaciones frente a los desafíos de la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital.

El Guangzhou Industry-Education Consortium for Intelligent Equipment Application and Services (GCP) es una organización que integra universidades, centros de investigación, empresas e industrias de alta tecnología con el propósito de vincular la educación con las necesidades reales del sector productivo. Su modelo es reconocido por impulsar programas de formación especializada, innovación aplicada, desarrollo tecnológico y cooperación internacional.

Por su parte, MAXHUB, empresa perteneciente al corporativo CVTE, es una de las compañías líderes en Asia en el desarrollo de tecnologías para educación inteligente, colaboración digital, aulas interactivas y soluciones audiovisuales de última generación. Sus plataformas se utilizan en universidades, empresas y centros de innovación de distintos países, convirtiéndose en un referente mundial de transformación digital.

El Dr. Omar Bazán Flores destacó que esta alianza representa mucho más que la firma de un documento; simboliza la construcción de un puente permanente de cooperación académica y tecnológica entre México y China.

“La educación del siglo XXI exige mirar al mundo, aprender de las mejores experiencias internacionales y generar alianzas que beneficien directamente a nuestros estudiantes. Este convenio permitirá acercar a CONALEP a las tecnologías emergentes, fortalecer la capacitación de docentes, ampliar las certificaciones internacionales y preparar jóvenes capaces de competir en una economía global basada en la innovación y el conocimiento.”

El convenio contempla el desarrollo de proyectos conjuntos en materia de inteligencia artificial, automatización industrial, manufactura inteligente, certificaciones internacionales, investigación aplicada, intercambio académico, capacitación docente, desarrollo de laboratorios tecnológicos y transferencia de conocimiento entre especialistas de ambos países.

Asimismo, esta colaboración abrirá nuevas oportunidades para que estudiantes y docentes de CONALEP accedan a experiencias internacionales, programas de actualización tecnológica y modelos educativos que hoy son referencia mundial en la formación de talento para la industria del futuro.

Con esta alianza, CONALEP Chihuahua reafirma su compromiso de consolidarse como una institución innovadora, con visión global y vinculada con los principales polos tecnológicos del mundo, impulsando una educación técnica que responda a los retos de la transformación digital y contribuya al desarrollo económico y social de México.

La cooperación internacional, la innovación y el conocimiento compartido son hoy los pilares para formar a los profesionales técnicos que liderarán el futuro.