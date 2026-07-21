El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, supervisó los trabajos de bacheo que el Gobierno Municipal realiza en el fraccionamiento Riberas del Bravo, como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad en distintos sectores de la ciudad.



Durante el recorrido, el alcalde informó que las cuadrillas municipales trabajan de manera simultánea en diversas vialidades de la zona, entre ellas el bulevar Fundadores, la avenida Siglo XXI, Paseo del Norte y calles aledañas, atendiendo reportes realizados por la ciudadanía tanto a través de los canales oficiales como de las redes sociales.



Ortiz Orpinel destacó que durante el mes de junio el Municipio logró reparar alrededor de 2 mil 300 baches y confió en que durante julio esa cifra pueda incrementarse, al reiterar que el objetivo es mejorar las condiciones de circulación para beneficio de las familias juarenses.



“Sabemos que todavía hay muchos puntos por atender, pero todos los días estamos trabajando. No se desesperen, seguimos avanzando porque esto cambia la vida de la gente al brindar una mejor movilidad”, expresó.



El ingeniero Juan Chairez explicó que la programación de los trabajos responde a solicitudes directas de los habitantes de cada sector y a reportes recibidos mediante redes sociales, como ocurrió con la intervención realizada sobre Paseo del Norte.



Durante la supervisión, el presidente municipal detectó una caja de válvulas e infraestructura perteneciente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), organismo de Gobierno del Estado, que presentaba daños en su estructura y representaba un riesgo para los automovilistas.



Ante esta situación, el alcalde hizo un llamado a la JMAS para que atienda este tipo de desperfectos que se encuentran en distintos puntos de la ciudad, ya que, señaló, aunque el Municipio puede colocar medidas preventivas para evitar accidentes, la solución definitiva corresponde al organismo operador del agua.



Personal técnico explicó que la base de concreto de la caja de válvulas se encuentra deteriorada y requiere una reparación integral para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona.



Finalmente, Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal continuará recorriendo diferentes sectores para supervisar los trabajos de bacheo y atender los reportes ciudadanos, al tiempo que insistió en la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para resolver la problemática de infraestructura urbana que afecta a la población.



Durante la agenda del alcalde de este día, estuvo presente la regidora María Dolores Adame Alvarado, coordinadora de la Comisión de Asentamientos Humanos.