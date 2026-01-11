Al presentar un nuevo centro de acopio del programa café y maíz del Bienestar en el municipio de Atoyac, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la alimentación para el bienestar significa que México no dependa de la compra de insumos en el extranjero.

“¿En el fondo qué buscamos? Mucha soberanía, que no dependemos tanto de comprar en el exterior, que se siga produciendo en México el maíz blanco que necesitamos para la alimentación del mexicano y la mexicana, que se produzca en México el chocolate, que se produzca en México la jamaica”, mencionó.

Agregó: “Que no estemos todo comprándolo de fuera, no se trata de cerrarnos, sino de garantizar que sobreviva el campo y que quien trabaje el campo viva con bienestar. Al final, la soberanía es una esencia de las mexicanas y los mexicanos”, aseguró.

En ese sentido, la mandataria planteó impulsar la flor de jamaica, ya que Guerrero es el principal productor a nivel nacional y se pueden ofertar productos como sobre de té, por ejemplo.

Además, la Presidenta reiteró el apoyo a los productores de café de la entidad, pues un gran porcentaje de los granos trabajados en Guerrero sirven para la venta de Café para el Bienestar.

La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, recordó que antes de este programa, al productor se le pagaba el kilo de café entre 18 y 35 pesos, mientras que ahora reciben 65 pesos por cada mil gramos.

“Su trabajo está valiendo y van a tener un recurso retribuible por su trabajo digno”, enfatizó Albores.

Respeto al centro de acopio del Café Bienestar, Sheinbaum indicó que forma parte de la estrategia de Alimentación para el Bienestar, cuyo objetivo es aumentar y mejorar la producción de productos como maíz, frijol, miel, café y cacao, comprándolos directamente a los productores a buen precio y procesándolos para mejorar su calidad y ponerlos a disposición de las y los mexicanos en las 26 mil tiendas del Bienestar que se encuentran en la República.

En la asamblea estuvieron presentes 40 comunidades de aprendizaje campesino de Sembrando Vida, tanto de la costa grande como de la montaña.

Acompañaron en el evento a la Presidenta, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel y el coordinador de de programas para el Bienestar, Carlos Torres.

ElUniversal