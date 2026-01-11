Ganaderos mexicanos, específicamente del Norte del País, aseguraron que “están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga” pues se han esforzado, junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en mantener las condiciones óptimas de sanidad para evitar la dispersión del gusano barrenador del ganado.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) difundió una carta pública en la que se pide reconocer el buen estatus sanitario de la producción bovina en México y, se asevera, que la decisión de la reapertura a las importaciones es un “tema inmerso en el entramaje de negociaciones comerciales” más allá que una preocupación por la entrada de la plaga.

“Los ganaderos del Norte están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga. La decisión de la reapertura parecería más que nada ahora, un tema inmerso en el entramaje de las negociaciones comerciales próximas entre las dos naciones.

Es importante reconocer los esfuerzos y alentar a todos los actores en esta campaña contra una plaga que hace 30 años se erradicó de México. (…) Es común escuchar reparto de culpas ante emergencias como la actual, pero habrá que reconocer, que aunque con errores y falta de presupuestos, cada actor ha puesto su máximo esfuerzo en las acciones del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, Dinesa”, difundió la CNOG.

A más de un año de la detección del gusano barrenador del ganado en México, los productores sostuvieron que México mantiene un esquema activo de contención para evitar la dispersión de la plaga y garantizar el tránsito seguro de reses hacia Estados Unidos.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas reportó que, desde antes del ingreso del parásito en noviembre de 2024, se establecieron controles de movilización y revisión sanitaria, incluido el primer caso detectado en un animal inspeccionado en Catazajá, Chiapas.

Al momento del primer cierre en noviembre de 2024, sólo por Sonora y Chihuahua se movilizaban 5,700 cabezas de ganado hacia Estados Unidos, generando un impacto de 11.4 millones de dólares diarios que dejaban de ingresar a México.

