La memoria también puede tomar forma en una prenda. Con esa sensibilidad, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentaron “Vestigios. Cuerpos, ausencias y permanencias”, la primera gran gala del Programa de Diseño y Gestión de la Moda, que convirtió el vestir en un medio para expresar recuerdos, pérdidas y vínculos que perduran.

El encuentro se realizó este jueves 5 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, en la Plaza de la Fraternidad del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), donde confluyeron la formación académica, la creación artística y propuestas de moda local.

La Dra. Alicia Herrera, coordinadora del programa, explicó que el desfile se articuló en ocho ejes conceptuales para explorar las ausencias, la permanencia y la memoria de los duelos. Su preparación comenzó en febrero y culminó con la presentación de 55 atuendos de estudiantes y ocho de docentes de la Academia de Patronaje y Confección.

La propuesta tomó como referencia el Día de Muertos, aunque buscó acercarse a esta tradición desde las emociones y la experiencia de quienes diseñan.

“No se trataba de abordar el Día de Muertos de manera literal, sino de contribuir a la permanencia de nuestras tradiciones desde una mirada más sensible, desde el sentir de los diseñadores. Fue un ejercicio emocional y catártico que recuperó el recuerdo de distintas ausencias, desde la pérdida de familiares y seres queridos hasta otros tipos de duelo”, expresó Herrera.

Así, el trabajo de confección estuvo acompañado de una reflexión sobre aquello que permanece cuando alguien o algo deja de formar parte de la vida cotidiana.

La gala también abrió un espacio para el encuentro con creadores de la comunidad. Participaron Sucios, marca urbana dedicada a la intervención de prendas; Ni En More, cuya propuesta incorpora tintes naturales, y Jonathan Ruvalcaba, estudiante de Diseño Gráfico, quien presentó calzado de piel y accesorios.

“Tenemos invitados que se han sumado con propuestas locales de moda”, destacó la coordinadora, al referirse a la diversidad de expresiones que acompañaron el trabajo universitario.

Entre las participaciones se contó con las diseñadoras Ely Renata Frausto Soto, Alexandra Armenta y Sara Sofía Sánchez; las y los modelos Estefanía, Melanie y Braulio; MILKA Fotografía y Colectivo 787, además de la presencia de autoridades universitarias.

Aunque el programa había desarrollado otras experiencias de pasarela, entre ellas la presentación de trabajos finales en mayo de 2025 y Urban Beats Fashion Show, esta fue su primera propuesta con una temática vinculada al Día de Muertos.