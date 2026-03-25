Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal participaron el día de hoy en una campaña de donación de sangre en colaboración con el Banco Regional de Sangre.

Policías municipales pertenecientes a los siete distritos policiales que conforman la SSPM, acudieron a primera hora del día a las instalaciones del Distrito Sur, donde realizaron una donación importante para la ciudadanía.

Lo anterior gracias a la estrecha colaboración que ha existido desde el inicio de la administración del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, por lo que el personal del Banco Regional de Sangre siempre ha manifestado su reconocimiento, mencionando la importancia de que los policías apoyen con donaciones ya que es un beneficio para la comunidad fronteriza.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, siempre ha recordado a sus elementos que unirse a este tipo de acciones es de suma importancia, ya que como en otras ocasiones se ha mencionado, la donación de un elemento puede salvar hasta tres vidas, por lo que siempre agradece el apoyo y buena disposición de los agentes.

Este año se busca superar el récord del 2025, que fue de 200 elementos aptos para la donación, por lo que el día jueves 26 de marzo continuarán las acciones conjuntas para lograrlo.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera su compromiso para servir y proteger desde cualquier ámbito anteponiendo el bienestar de los ciudadanos.