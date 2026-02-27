La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este viernes 27 de febrero se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 28 grados Celsius y una probabilidad de lluvia de apenas 0 a 3 por ciento.
De acuerdo con el pronóstico, el viento se mantendrá de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora.
Durante la noche, la temperatura descenderá a una mínima de 13 grados Celsius, con cielo mayormente despejado y condiciones similares en cuanto a viento y baja probabilidad de precipitación.
Asimismo, se dio a conocer que durante el fin de semana continuará el aumento en las temperaturas. Para mañana sábado se prevé una máxima de 30 grados y mínima de 13 grados Celsius, con cielo soleado y vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, además de rachas de hasta 32 kilómetros por hora.
El domingo se espera una máxima de 31 grados y mínima de 13 grados Celsius, manteniéndose las condiciones soleadas y con escasa probabilidad de lluvia.
Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante el incremento gradual de las temperaturas y a mantenerse atentos a la información oficial.
Pronostican un fin de semana cálido
