Con el propósito de mejorar las condiciones de atención para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, la diputada federal Paloma Domínguez Ugarte, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para garantizar mecanismos de atención preferente y espacios de espera accesibles en establecimientos que ofrecen bienes y servicios al público.

La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de eliminar barreras que dificultan el acceso a servicios y establecimientos.

La legisladora explicó que, para muchas personas, permanecer de pie durante largos periodos representa una dificultad importante, particularmente cuando existen condiciones de movilidad reducida, discapacidad o problemas de salud asociados con la edad.

De acuerdo con información del INEGI, en México había 8.8 millones de personas con discapacidad en 2023, mientras que las personas adultas mayores representan una proporción cada vez más importante de la población nacional.

Ante esta realidad, la iniciativa propone que los proveedores de bienes y servicios establezcan mecanismos de atención preferente para estos sectores de la población. Asimismo, plantea que los establecimientos que ya cuentan con espacios de espera dispongan de asientos reservados, accesibles y debidamente señalizados.

Domínguez Ugarte destacó que estas medidas permitirían mejorar las condiciones de atención sin imponer modificaciones complejas a los establecimientos, favoreciendo una prestación de servicios más incluyente y respetuosa de las necesidades de las personas.

La diputada señaló que la accesibilidad no debe limitarse a contar con rampas o entradas adecuadas, sino que también debe garantizar condiciones dignas durante todo el proceso de atención.

“Una sociedad incluyente se construye con acciones concretas. Nadie debería enfrentar dificultades adicionales para realizar un trámite o recibir un servicio por su edad o condición de discapacidad”, concluyó.