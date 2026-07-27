La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este lunes 27 de julio persistirá una alerta preventiva por temperaturas elevadas en Ciudad Juárez, debido a que se espera una temperatura máxima de 41 grados centígrados, con condiciones de cielo mayormente soleado y baja probabilidad de lluvia.



De acuerdo con el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones se mantiene entre el 1 y el 7 por ciento durante el día. Además, se prevén vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora.



Para la noche el termómetro descenderá hasta los 27 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia que disminuirá del 7 al 2 por ciento. Las condiciones de viento permanecerán similares, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.



Protección Civil informó que las altas temperaturas continuarán durante los próximos dos días. Para mañana martes se pronostica una temperatura máxima de 41 grados y una mínima de 27, con probabilidad de lluvia del 2 al 16 por ciento y cielo soleado. En tanto, para el miércoles se espera una máxima de 40 grados y una mínima de 27 grados, con probabilidad de precipitaciones del 2 al 7 por ciento.



Ante estas condiciones, la dependencia exhortó a la población a tomar precauciones para evitar afectaciones por el calor, mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar atención especial a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas.