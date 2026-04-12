El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la entrega de los trabajos llevados a cabo en la calle Almoloya, gracias al programa del Presupuesto Participativo, en donde las y los ciudadanos proponen sus proyectos para las mejoras de la ciudad.

El edil juarense felicitó a las y los vecinos, ya que gracias a su buena disposición, organización y voluntad, dieron a conocer de manera directa sus necesidades.

Daniel González García, titular de Obras Públicas del Municipio, indicó que en dicha calle se llevó a cabo la pavimentación y elaboración de escaleras para poder conectar con calles aledañas.

Además, dijo que se realizaron banquetas, alumbrado, así como la introducción de drenaje y alcantarillado, por lo que fue una inversión de casi 6 millones de pesos.

Gerardo Arámbula de la Dirección de Control de Tráfico, dio a conocer que se pintaron 56 metros lineales y 19 metros cuadrados de paso peatonal y líneas de frenado, al igual que se instalaron 2 señalamientos por seguridad.

“Dimos mantenimiento a 5 luminarias en la calle principal , así como a 29 en las calles aledañas, por lo que ahora existe un total de 34 funcionando”, destacó el titular de Servicios Públicos, César Tapia Martínez.

Señaló también, que se retiraron del lugar 7.5 toneladas en tierra de arrastre, hierba y basura, además de 20 llantas.

Julissa Dávila, proponente del proyecto, agradeció al alcalde por hacer realidad lo que tanto querían las y los vecinos del área y, agregó “no quite los ojos de nuestra colonia, que aunque sea periferia, forma parte de la comunidad juarense”.