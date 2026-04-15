El grupo Universitarios por Juárez llevará a cabo diversas actividades altruistas y recreativas en diversos puntos de la ciudad para conmemorar el Día de las Infancias.

Luis Enrique Villa Luján, coordinador del proyecto, dio a conocer que la agrupación organizará una colecta general el próximo sábado 18 de abril, de 9:30 de la mañana a 3:00 de la tarde, en la entrada principal del Parque Central Poniente, en beneficio del comedor Nuevo Camino.

“A través de nuestras actividades buscamos generar un impacto positivo en la comunidad juarense, promoviendo el apoyo social y comunitario”, agregó.

Dijo que este es un grupo conformado por estudiantes egresados y por compañeros que no se encuentran trabajando o estudiando, pero tienen el compromiso de servir a la comunidad.

“Invitamos a los jóvenes a que se sigan sumando a este proyecto, ya que les enriquecerá como persona en todos los sentidos, también hacemos un llamado a las instancias civiles y comunitarias para realizar actividades en conjunto”, indicó.

Naydeli Miller Salazar, coordinadora de Sector Norte, informó que en esta colecta se estarán recibiendo artículos de limpieza y de higiene, alimentos no perecederos, juguetes no bélicos ni que usen pilas dulces, así como ropa de infantes y adolescentes en favor del albergue Nuevo Camino, que se encuentra en el Kilómetro 27 de la carretera a Casas Grandes.

“También habrá diversas actividades para los niños, por lo que invitamos a toda la ciudadanía para que asista”, comentó.

Por su parte, Lizeth Vargas Mayoral, subcoordinadora de Sector Suroriente, informó que se han realizado diversas colectas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad en una recaudación en favor del albergue.

“Obtenemos muy buena respuesta por parte de la comunidad, ya que se han recolectado una buena cantidad de alimentos no perecederos, ropa, artículos de limpieza y dulces, todo esto con la finalidad de llevar estos apoyos al albergue, así como a las colonias aledañas”, indicó.

Explicó que para la difusión de las actividades se ocupan botargas, volantes y difusión en redes sociales, lo que les ayuda a tener un mayor alcance.

Sobre ello, Nallely Jazmín Castillo, subcoordinadora del grupo, indicó que en el marco de estas actividades por el Día del Niño, estarán el próximo 2 de mayo entregando alimentos y juguetes en distintos hospitales de la ciudad.

Entre ellos está el Hospital General, el hospital 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital de la Mujer y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en conjunto con una doctora y su organización de médicos así como una comunidad de la iglesia cristiana.