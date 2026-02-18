Protección Civil recomienda cierre preventivo del Parque Central

El Parque Central informó que este martes 18 de febrero permanecerá cerrado a partir de las 2:30 de la tarde y hasta nuevo aviso, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, debido a las condiciones climatológicas registradas durante el día.

La medida, detalló la administración del parque, tiene como principal objetivo salvaguardar la seguridad de todas y todos los visitantes ante los riesgos que pudieran generarse por el clima.

A través de un comunicado oficial, se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales del Parque Central y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, donde se estarán publicando actualizaciones sobre la situación y la reapertura del espacio.

Asimismo, se informó que las actividades podrían reanudarse el día de mañana a partir de las 5:00 de la mañana, siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean favorables.

La administración reiteró que trabaja de manera permanente en la prevención y eliminación de riesgos, priorizando la integridad de quienes acuden a disfrutar de las instalaciones.