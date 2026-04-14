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Jóvenes juarenses organizan encuentro estatal que reúne a más de 300 participantes

by EditorJRZ
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Jóvenes juarenses impulsaron este fin de semana un encuentro estatal que reunió a más de 300 participantes provenientes de distintos municipios como Chihuahua capital, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Parral, en una jornada enfocada en la convivencia, la integración y el desarrollo juvenil.

El evento, denominado MFCiada 2026, destacó por ofrecer un espacio donde los jóvenes pudieron convivir a través de actividades deportivas, dinámicas grupales, juegos y momentos de reflexión, fortaleciendo lazos entre participantes de diferentes regiones del estado.

Más allá del encuentro en sí, organizadores resaltaron la importancia de generar este tipo de espacios, donde los jóvenes encuentran alternativas positivas para convivir, compartir experiencias y construir comunidad en un ambiente sano.

En un contexto donde los retos sociales para las juventudes son cada vez mayores, iniciativas como esta cobran relevancia al fomentar la unión, el sentido de pertenencia y la participación activa de los jóvenes en su entorno.

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