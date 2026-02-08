Fue durante esta mañana de domingo que fueron localizados los cuerpos de dos masculinos en un terreno baldío del poblado de San Isidro y de los cuales se dijo, uno estaba decapitado.

Fue hasta las calles Villa y Vicente Guerrero, hasta donde acudieron elementos policiacos para atender el caso y quienes confirmaron la presencia de los cuerpos.

De acuerdo a los primeros informes, los cuerpos estaban envueltos en cobijas y con visibles huellas de tortura, mientras que uno de los cuerpos se encontraba sin la extremidad cefálica.

Vecinos del sector indicaron que durante la noche se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en el lugar y reportaron el hecho, pero fue hasta esta mañana que se percataron de la presencia de los cuerpos.

Por el momento se desconoce la identidad de las víctimas ni se tiene información sobre el o los responsables del doble homicidio.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos de las diferentes corporaciones policiacas mientras se llevaban a cabo las investigaciones pertinentes.