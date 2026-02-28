Objetivos del contraataque de Irán

Según analistas militares citados por agencias de noticias internacionales, el contraataque iraní tenía como objetivos:

Castigar y disuadir a Israel y Estados Unidos por su ofensiva inicial.

Afectar capacidades militares estacionadas en bases extranjeras que Irán considera parte de la amenaza continental.

Enviar un mensaje de fuerza ante sus aliados regionales y a la comunidad internacional acerca de su capacidad de respuesta inmediata.

Además de los lanzamientos dirigidos hacia Israel, se reportaron ataques con misiles contra bases en estados del Golfo Árabe que alojan tropas estadounidenses y equipamiento militar. Estos ataques provocaron alertas y movimientos de personal en varios países de la región.