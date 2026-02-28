sábado, febrero 28, 2026
Sin confirmar muertes de altos funcionarios iraníes tras ataque

by Eduardo Huízar
Luego del ataque lanzado por Israel con respaldo de Estados Unidos contra Irán, surgieron reportes sobre posibles bajas dentro de la cúpula política y militar iraní. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que altos funcionarios hayan muerto.

De acuerdo con versiones difundidas por fuentes internacionales, entre los objetivos señalados del ataque habrían estado el líder supremo Ali Khamenei y el presidente Masoud Pezeshkian, así como mandos de la Guardia Revolucionaria. No obstante, autoridades iraníes no han confirmado fallecimientos en la cúpula del poder.

Medios estatales iraníes reportaron que las principales figuras del gobierno continúan en funciones, mientras que analistas señalan que parte de la información difundida proviene de fuentes no verificadas en medio de la tensión regional.

La situación permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se clarifique si hubo bajas de alto nivel dentro del gobierno iraní.

