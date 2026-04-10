La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa a la ciudadanía el avance del 50 por ciento en la construcción del Parque “Guardianes”, un espacio destinado al bienestar integral de las y los elementos de la corporación, así como de sus familias.

Durante un recorrido de supervisión, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, destacó la importancia de este proyecto, el cual se desarrolla gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal, encabezado por Cruz Pérez Cuéllar, así como el apoyo del sector empresarial a través de FICOSEC.

El secretario destacó que este parque se está convirtiendo en un espacio de gran calidad, incluso superior a otros complejos deportivos, el cual será un lugar importante para las y los elementos de Seguridad Pública, Seguridad Vial, Protección Civil y Bomberos, ya que no solo está destinado para ellos, sino también para sus familias, fomentando el deporte y la convivencia.

Así mismo, informó que este complejo contará con diversas instalaciones como alberca olímpica, chapoteaderos para niñas y niños, así como áreas destinadas a la práctica de distintos deportes, lo que permitirá fortalecer el bienestar físico y emocional de aproximadamente cuatro mil elementos y sus familias.

El titular de la SSPM resaltó que este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre la administración municipal y el sector empresarial, destacando el respaldo brindado desde el inicio del proyecto, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en su desarrollo.

Finalmente, se dio a conocer que se prevé que en los próximos meses pueda concretarse la inauguración del Parque Guardianes, el cual también contribuirá a reforzar la presencia institucional en el sector, promoviendo espacios de sana convivencia y fortaleciendo el compromiso de las y los elementos con la seguridad de la ciudad.