Realiza Recaudación de Rentas entregas simbólica de constancias de condonación a organismos sociales

by Salvador Miranda
Con la presencia de 35 representantes del mismo número de Organismos de la Sociedad Civil, Recaudación de Rentas hizo la entrega simbólica de Constancias que avalan la condonación de derechos por concepto de revalidación vehicular a automotores utilitarios de dichos organismos.
Este acto se da como reconocimiento a la labor social e impacto comunitario que cada uno de los beneficiados representa para Ciudad Juárez.
A través de acciones como esta, Gobierno del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso de respaldar, fortalecer y reconocer la labor de la Sociedad Civil organizada en favor de las causas de nuestra frontera.
Cabe señalar que la constancia que recibieron los representantes, acredita que su organización ha sido incluida en el esquema de estímulos autorizados y queda sujeta a la formalización del trámite administrativo correspondiente.
En el acto se contó con la presencia de la Lic. Martha Becerra, de la Junta de Asistencia Social Privada, JASP, el Lic. Daniel Navejas, de Atención Ciudadana de Recaudación de Rentas, en representación del Lic. Raúl García Ruiz, Recaudador de Rentas y el Lic. Raúl Mauricio Meléndez, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, quienes otorgador otros beneficios a los organismos ahí presentes.

