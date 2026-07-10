Emmanuel Reyes Carmona, encabezó la firma del Convenio General de Colaboración entre el Senado de la República y el Centro de Investigación para la Transformación Digital, una alianza estratégica que permitirá impulsar iniciativas sustentadas en investigación, evidencia científica y análisis técnico para acelerar la innovación y la competitividad del país con el objetivo de fortalecer la capacidad para diseñar políticas públicas que respondan a los desafíos de la nueva economía digital.

En la ceremonia participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez; el director general de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, Héctor Benítez Pérez; legisladoras y legisladores, así como representantes de la academia, la industria y organismos especializados.

Reyes advirtió que México mantiene un rezago en la adopción de inteligencia artificial: sólo 8% de las empresas con más de diez trabajadores la utiliza, frente al 20.1% promedio de la OCDE. En manufactura, la adopción es de apenas 4.8%, contra 19.1% de las economías más desarrolladas. Destacó que aumentar diez puntos porcentuales su implementación podría incrementar 5.2% la producción, 5.3% la productividad laboral y 3.8% los salarios, por lo que acelerar la transformación digital es clave para fortalecer la competitividad del país.

“El Senado no debe limitarse a reaccionar ante los cambios; debe anticipar el futuro mediante políticas públicas basadas en evidencia científica y datos rigurosos.” Afirmó.

Asimismo, explicó que este convenio permitirá fortalecer el trabajo legislativo mediante proyectos de investigación, docencia y vinculación con instituciones especializadas, dotando a la Comisión de Economía de herramientas técnicas para elaborar propuestas que impulsen la inteligencia artificial, la manufactura inteligente, el desarrollo de semiconductores y la transformación digital como ejes del crecimiento económico.

Reyes Carmona subrayó que esta agenda se encuentra alineada con los objetivos del Plan México, orientado a consolidar cadenas productivas de mayor valor agregado, atraerinversiones estratégicas y generar empleos altamente especializados. En ese sentido, reconoció el liderazgo de la presidenta del Centro de Investigación para la Transformación Digital, Salma Leticia Jalife Villalón, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, a través del titular del Sector de Industria