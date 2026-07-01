El encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Sáenz Soto, acompañado de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega, encabezaron un operativo de búsqueda de personas desaparecidas, efectuado la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 16 de la carretera Chihuahua – Aldama, sobre el libramiento Oriente.

En el operativo estuvo la coordinadora de la Unidad de Investigación Mixta del municipio de Aldama, Ana Luisa Pineda, y el coordinador de la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Chihuahua, Edwin Iván Rodríguez Balderrama, así como de personal de Servicios Periciales, y de la Comisión Local de Búsqueda.

Desde las primeras horas del día, el operativo comenzó con el rastreo en busca de indicios que dieran con el paradero de Fabián Sandoval Romero, de 20 años de edad, quien fue visto por última vez en el municipio de Aldama el 10 de junio pasado, así como de Jesús Gabriel Guzmán Villar, de quien se desconoce su paradero desde el 6 de junio, en la ciudad de Chihuahua.

Como parte del operativo, familiares de las personas ausentes sostuvieron un encuentro con el Encargado del Despacho de la FGE, quien refrendó el compromiso de esta representación social para atender de manera puntual, cercana y transparente, a las víctimas de este tipo de delitos.