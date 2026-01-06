Desde octubre del 2022 la Coordinación de Seguridad Vial, puso en marcha el servicio de las unidades de Auxilio Vial y hasta el 31 de diciembre del 2025, se han brindado 62 mil 232 apoyos a ciudadanos que así lo han requerido, en los diferentes sectores de la ciudad.

De este total, 23 mil 415 fueron solo del año 2025, siendo el boulevard Juan Pablo II, avenida De las Torres, boulevard Independencia, Manuel Talamás Camandari y avenida Tecnológico, donde más servicios se otorgaron.

Los apoyos que se dieron a los automovilistas fueron:

-Cambio de neumático

-Paso de corriente

-Reubicación

-Combustible

Por otra parte, las grúas que pertenecen a Auxilio Vial y que iniciaron labores desde julio del año pasado, realizaron 4 mil 234 servicios hasta el 31 de diciembre.

Estas acciones son con el objetivo de dar mayor fluidez vehicular y a su vez evitar percances con automóviles que quedan varados, además del apoyo a los guiadores.

Se recuerda que ambos servicios son gratuitos y se ofrecen durante las 24 horas, los siete días de la semana. Los interesados en solicitar este apoyo pueden comunicarse de manera directa al número de teléfono 656-825-3560.