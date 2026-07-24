La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), llevará a cabo los últimos trabajos de conexión de tubería correspondientes a la desviación del colector de drenaje Talamás Camandari.

Las maniobras se realizarán el domingo 26 de julio, de 5:00 a 9:00 de la mañana, sobre el carril de baja velocidad de la avenida De las Torres, en sentido de norte a sur, en el tramo comprendido entre la calle Los Bravos 2000 y el bulevar Manuel Talamás Camandari. Debido a estas labores, será necesario realizar el cierre temporal de ese carril.

Asimismo, permanecerán cerrados el acceso al centro comercial ubicado en el cruce del bulevar Manuel Talamás Camandari y la avenida De las Torres, así como la incorporación del bulevar Manuel Talamás Camandari hacia la avenida De las Torres.

Con el propósito de reducir las afectaciones a la circulación, permanecerán habilitadas como rutas alternas el acceso a la plaza comercial por la calle Los Bravos 2000, en el lado oriente del centro comercial, así como la circulación por el bulevar Manuel Talamás Camandari y la avenida De las Torres en ambos sentidos.

La JMAS exhorta a los automovilistas a respetar el señalamiento preventivo y atender las indicaciones del personal que estará en la zona, con el fin de evitar contratiempos y garantizar la seguridad de quienes transitan por el sector.

El organismo agradece la comprensión de la ciudadanía, ya que estas acciones forman parte de los trabajos para fortalecer la infraestructura sanitaria y contribuir a la construcción del puente Paso Las Torres–Talamás Camandari, obra a cargo del Gobierno del Estado.