Con el objetivo de apoyar a las familias que habitan en viviendas en condición de vulnerabilidad y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias, la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega de hule en distintos sectores de la ciudad.



El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que esta acción forma parte de la instrucción del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, de acercar apoyos a quienes más lo necesitan.



“Estamos llevando los diferentes apoyos a todos los puntos de la ciudad. En esta ocasión entregamos hule para ayudar a las familias a proteger sus viviendas de las goteras provocadas por las lluvias. Son piezas de aproximadamente seis por ocho metros, suficientes para cubrir los techos de las casas que presentan filtraciones”, explicó.



Las entregas se hicieron en las colonias Felipe Ángeles, Ampliación Fronteriza, Los Ojitos y en el Centro Comunitario Kilómetro 27, beneficiando a decenas de familias.



Vallejo Quintana señaló que este programa forma parte de una estrategia integral de mejoramiento de vivienda, mediante la cual la dependencia ha distribuido previamente materiales como impermeabilizante, cemento y otros insumos para fortalecer las condiciones de los hogares.



“Principalmente buscamos apoyar a las personas cuyas viviendas están construidas con materiales provisionales, para que puedan evitar que el agua se filtre al interior de sus hogares y mejorar su calidad de vida”, indicó.



Por su parte, Elizabeth Flores Lorenzo, presidenta del Comité de Vecinos del fraccionamiento Los Ojitos, agradeció el respaldo que el Gobierno Municipal ha dado a la comunidad.



“Este apoyo nos hace mucha falta. Además del hule, hemos recibido tinacos, impermeabilizante, paquetes de materiales y otras acciones que han beneficiado a las familias. Antes nadie se fijaba en este sector y ahora hemos visto un cambio importante porque nuestras peticiones han sido atendidas”, expresó.



Asimismo, reconoció la continuidad de los programas sociales impulsados por la administración municipal.



“Estoy muy agradecida por todo el apoyo que hemos recibido. Las familias hemos visto resultados y esperamos que estos programas continúen llegando a quienes más lo necesitan”, comentó.



Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer el bienestar de las familias juarenses mediante programas que contribuyan al mejoramiento de la vivienda y a la atención de las necesidades prioritarias de la población.