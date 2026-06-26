Con el propósito de ofrecer a los infantes opciones recreativas y de aprendizaje durante el periodo vacacional, la Dirección de Educación, invita a participar en los Campamentos de Verano 2026 que se llevarán a cabo del 6 al 17 de julio en ocho bibliotecas públicas de Ciudad Juárez.

El director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que las actividades están dirigidas a niños de 6 a 12 años de edad y se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde; además, destacó que la inscripción es gratuita, ya que el objetivo es fomentar la lectura, la creatividad y la convivencia mediante actividades educativas y recreativas.

El funcionario explicó que durante el campamento los participantes podrán realizar dinámicas de arte, actividades de contacto con la naturaleza, juegos y ejercicios enfocados en fortalecer el hábito de la lectura en un ambiente divertido y seguro, aprovechando el periodo vacacional para estimular su desarrollo integral.

Las sedes participantes serán las bibliotecas Arturo Tolentino, Bonanza, Francisco I. Madero, Puerto Anapra, Manuel Talamás Camandari, Samalayuca, San Isidro Río Grande y Juan Udieta.

Las familias interesadas en acudir únicamente deberán presentarse en la biblioteca pública de su elección a partir del lunes 6 de julio (día de inicio del evento) para integrar a los menores al campamento, sin necesidad de realizar un registro previo.

Alvídrez Olivas invitó a madres, padres de familia y tutores a aprovechar esta oportunidad para que los niños disfruten de unas vacaciones diferentes, donde podrán aprender, desarrollar nuevas habilidades y convivir con otros infantes mediante actividades organizadas por personal de las Bibliotecas Públicas Municipales.