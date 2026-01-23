Un hombre de la tercera edad fue localizado esta tarde sin vida al interior de su vivienda de la colonia Fronteriza Ampliación, al norponiente de la ciudad.

El hallazgo se realizó en la calle Camino Real número 4123, esquina con Navojoa, de la citada colonia y hasta donde arribaron elementos policiacos.

Primeras versiones indican que los vecinos del lugar se percataron de un hombre tirado y el cual no se movía, por lo que, al acercarse, se percataron que tenía restos hemáticos principalmente en la cabeza y cuello, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Familiares que arribaron al lugar, lo identificaron como Santiago Bustos Ramírez, de 76 años de edad, del cual se dijo vivía solo y se dedicaba a la albañilería.

Autoridades indicaron que no se descarta la posibilidad de que se haya tratado de un asalto, sin embargo, será la autoridad investigadora la que confirme esta versión o aclare lo sucedido.

La zona fue acordonada y resguardada mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.