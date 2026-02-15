Con una sala llena y el ánimo festivo, propio del 14 de febrero, el Grupo Universitario de Teatro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentó este sábado la obra “Pequeñas historias de amor para personas solas”, una propuesta escénica que convirtió el Día de San Valentín en un encuentro íntimo entre risas, nostalgia y complicidad.

La función inició en punto de las 19:00 horas en el Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario, ubicado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar, donde estudiantes, familias y público en general se dieron cita para celebrar el amor —y también el desamor— desde el escenario.

El Lic. Blas García Flores, subdirector de Producción Cultural de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica de la UACJ, explicó que esta puesta en escena es el resultado de varios meses de trabajo del Grupo Universitario de Teatro, dirigido por el maestro César Cabrera Sánchez.

“Todo lo que van a ver en escena son estudiantes, algunos ya egresados, pero ninguno tiene un carácter de actor profesional. Es un esfuerzo comunitario estudiantil dirigido bajo el maestro, que él sí tiene una trayectoria muy amplia”, comentó.

La obra se compone de pequeños cuadros escénicos entrelazados por situaciones amorosas que atraviesan distintas etapas y emociones: el entusiasmo del encuentro, la duda, el “sí te quiero, pero no”, las contradicciones y los desencuentros que forman parte de la experiencia afectiva.

La función abrió con monólogos y música de Juan Gabriel, interpretada por el dueto “Reina Paquimé”, un guiño emotivo al repertorio romántico que forma parte de la memoria colectiva de los juarenses y que dio el tono perfecto a una noche dedicada a los sentimientos.

“Pequeñas historias de amor para personas solas” ya había sido presentada el año pasado con tres funciones en el Teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte, logrando llenos totales en cada una de ellas. En esta ocasión, además de su presentación en Ciudad Juárez, la obra viajará a Cuauhtémoc y Casas Grandes, ampliando su alcance y fortaleciendo la proyección cultural universitaria en el estado.

García Flores destacó que se trata de una comedia ligera y dinámica, ideal para quienes se acercan por primera vez al teatro. “Es muy amable para las personas que nunca han venido al teatro y que van por primera vez; es mucho mejor ver una comedia algo más digerible que ver un drama de Shakespeare, por ejemplo. Todo eso abona a que los alumnos también inviten a sus familias para que vengan a verlos. Entonces tenemos muchos aliados para que la gente esté aquí hoy con nosotros”.