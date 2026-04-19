El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), llevó a cabo la ceremonia de entrega de nombramientos a integrantes del Sistema Estatal de Investigadores (SEI), en la cual también reconoció y galardonó a la comunidad científica por sus destacadas aportaciones al desarrollo de la entidad.

En este marco, docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (FCAyF-UACH) recibieron reconocimiento por su pertenencia al Sistema Estatal de Investigadores e Investigadoras, así como por su contribución científica. El acto destacó su labor en el ámbito académico, tecnológico y de innovación.

El encuentro tuvo como propósito resaltar la valiosa contribución de la comunidad científica al desarrollo del estado de Chihuahua. Reconoció el esfuerzo, la dedicación y el impacto de sus investigaciones en beneficio de la sociedad.

Asimismo, durante la ceremonia se entregó el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, el cual distingue a profesionales sobresalientes por su trayectoria y aportaciones en sus respectivas áreas del conocimiento.

Los docentes investigadores galardonados son:

Ph.D. Concepción Luján Álvarez

M.C. Alondra Salcido Martínez

Dr. Luis Ubaldo Castruita Esparza

Dra. Bertha Alicia Rivas Lucero

Dra. Fabiola Iveth Ortega Montes

M.A. Samanta Ontiveros Gómez

Dra. María del Rosario Baray Guerrero

Ph.D. José Eduardo Magaña Magaña

Dra. María Guadalupe Macías López

M.A. María Laura Díaz Baca

Dra. Sandra Pérez Álvarez

Ing. Edel Torres Torres

Este logro refleja el compromiso, la excelencia y la vocación de servicio de quienes integran la planta académica de la FCAyF-UACH. Se consolidan como generadores de conocimiento que impulsa soluciones a problemáticas actuales y promueve el desarrollo sostenible de la región.