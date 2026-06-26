Como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer el contacto directo con la ciudadanía, el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, recorrió la colonia Morelos II luego de la rehabilitación del parque ubicado en el cruce de las calles Miguel Bravo y Yanhuitlán.



Acompañado de su esposa, Angélica Mendoza, el alcalde supervisó los trabajos realizados en el área verde y posteriormente caminó por distintas calles del sector para saludar a los vecinos, escuchar sus peticiones y conocer de primera mano las principales necesidades de la comunidad.



Durante el recorrido explicó a los residentes las acciones que el Gobierno Municipal desarrolla en la zona mediante el programa Juárez Amanece Limpio, entre ellas el servicio de destilichadero, con el propósito de facilitar el retiro de objetos en desuso y mantener los espacios públicos en mejores condiciones.



Ortiz Orpinel también invitó a las familias a participar en la próxima Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, que se llevará a cabo este sábado 27 de junio en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, en la colonia Gómez Morín.



El Presidente Municipal destacó que estas jornadas permiten acercar los servicios del Gobierno Municipal directamente a las colonias, además de promover la participación ciudadana en el cuidado de los espacios comunes y el mejoramiento del entorno.



Las labores de limpieza y rehabilitación forman parte del programa Juárez Amanece Limpio, estrategia mediante la cual el Gobierno Municipal realiza acciones permanentes de higiene, mantenimiento y recuperación de parques, camellones y áreas verdes en distintos sectores de Ciudad Juárez.