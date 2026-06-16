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Confiscan cristal y dinero en efectivo durante operativo en la capital

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Un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la colonia Praderas del Sur derivó en la detención de dos personas y el aseguramiento de más de 500 gramos de presunta metanfetamina.

La intervención ocurrió durante la tarde del 15 de junio, cuando agentes estatales detectaron una conducta sospechosa por parte de una pareja que se encontraba en la zona y que, según el informe oficial, reaccionó de forma agresiva ante la presencia policial.

Al realizar una inspección preventiva, los elementos localizaron entre las pertenencias de Jonathan Alexis M. M., de 30 años, un paquete con 503 gramos de una sustancia con características similares al cristal.

Las autoridades informaron que el hombre fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.
Asimismo, durante el procedimiento fue arrestada Emma Estefanía C. F., de 29 años, luego de que presuntamente intentara entregar dinero a los agentes para evitar la puesta a disposición del detenido.

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Además de la droga, los policías aseguraron 9 mil 650 pesos en efectivo. Ambos detenidos fueron trasladados ante las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

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