Harfuch garantiza seguridad para visitantes del Mundial 2026 pese a recientes hechos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que los hechos ocurridos recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán no representan un riesgo para la realización de los eventos del Mundial 2026 en México (México).

El funcionario señaló que, pese a la gravedad del ataque que dejó víctimas en uno de los sitios turísticos más visitados del país, las sedes contempladas para la justa deportiva cuentan con protocolos reforzados y coordinación permanente entre corporaciones federales, estatales y locales. Explicó que las autoridades trabajan para garantizar entornos seguros tanto para visitantes internacionales como para los ciudadanos.

García Harfuch también mencionó que se están evaluando medidas adicionales a raíz de lo ocurrido, con el objetivo de prevenir incidentes similares. Subrayó que el país ha venido preparando su capacidad operativa con meses de anticipación y que los planes de seguridad se ajustarán cuando sea necesario.

El gobierno federal reiteró que los preparativos para el Mundial avanzan conforme a lo establecido y que la seguridad es una prioridad en cada una de las sedes mexicanas. Las autoridades aseguraron que mantendrán comunicación constante con organismos internacionales para cumplir con los estándares requeridos para un evento de esta magnitud.