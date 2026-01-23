Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, recuperaron tres vehículos adquiridos mediante el engaño del supuesto pago por trasferencia electrónica bancaria.

Las victimas manifestaron que ofrecieron sus automóviles en redes sociales y fueron contactados por usuarios con quienes programaron la compra-venta en algún punto de la ciudad, sin embargo, al ponerse de acuerdo para el pago de la unidad, este se hizo con trasferencia “fantasma”.

Presentadas las denuncias ante la Unidad de Delitos Patrimoniales, a través de labores de inteligencia policial, ubicaron y aseguraron en diversos lugares de Ciudad Juárez, siguientes automotores:

Vehículo de la marca Chevrolet línea Tahoe, color blanco, modelo 2019.

Vehículo dela marca Chevrolet línea Captiva, color negro, modelo 2023.

Vehículo de la marca Hyundai línea Elantra, color dorado, modelo 2017.

Los vehículos recuperados fueron entregados de a sus legítimos propietarios tras acreditar con documentación original la propiedad ante el agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

En lo que va del presente mes, suman 12 vehículos recuperados por el delito de fraude en la misma modalidad.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte exhorta a las personas que tienen en venta un automóvil, que preferentemente hagan la transacción en efectivo y en presencia de personas de confianza, incluso, checar que los billetes no sean falsos.

En caso de que el pago sea con cheque, percatarse primero que el documento cuente con fondos económicos.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia para resarcir el daño patrimonial a las víctimas y aplicar el castigo a los responsables de los delitos.