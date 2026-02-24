La Dra. Angélica Anahí Acevedo Barrera, docente-investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó en una capacitación especializada en descripción y clasificación de suelos, realizada en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la actividad académica se desarrollaron ejercicios prácticos de campo, entre ellos la excavación de un pozo agrológico, donde se llevaron a cabo actividades como la identificación de horizontes edáficos, la evaluación de la estructura del suelo, la presencia de carbonatos y otros parámetros técnicos que permiten su descripción y clasificación.

Al respecto, la Dra. Acevedo Barrera explicó que en el área agronómica este tipo de prácticas son fundamentales para la toma de decisiones sobre el manejo del suelo, ya que la información obtenida permite determinar si es apto para la agricultura o si existen limitaciones naturales en el sitio, como poca profundidad, capas compactadas o riesgo de erosión.

Asimismo, señaló que estos estudios permiten recomendar los cultivos más adecuados para cada lugar, proponer prácticas de manejo que mejoren las condiciones del suelo y predecir su comportamiento físico y químico.

Finalmente, destacó que describir y clasificar el suelo es una herramienta clave, ya que ayuda a comprender su potencial y limitaciones, optimizar el manejo agrícola y fortalecer la productividad sostenible a largo plazo.