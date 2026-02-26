Detienen a cuatro reos que escaparon del penal de Puerto Vallarta en medio de la violencia desatada tras abatimiento de “El Mencho”

Las autoridades federales y estatales informaron la recaptura de cuatro reclusos que habían escapado del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta durante la jornada de violencia registrada el pasado domingo, luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que la ubicación y captura de los fugitivos fue resultado de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, integrantes del Gabinete de Seguridad y autoridades de Jalisco.

Los cuatro detenidos forman parte del grupo de 23 ppl (personas privadas de la libertad) que lograron huir del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, tras un ataque armado contra las instalaciones. Durante esa agresión, los atacantes abrieron fuego y utilizaron un vehículo para derribar una de las puertas, facilitando la fuga masiva.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

La investigación continúa para… pic.twitter.com/BbHNfAvxSG — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 26, 2026

Las autoridades mantienen activas las investigaciones para localizar al resto de los prófugos. Como parte de las acciones de seguridad, se han reforzado los operativos en la región y se trabaja en coordinación entre fuerzas federales y estatales para evitar nuevos hechos violentos.

La fuga ocurrió en medio de los disturbios, bloqueos y ataques registrados en distintos puntos de Jalisco tras el operativo federal en el que fue abatido “El Mencho” el 22 de febrero, hechos que dejaron afectaciones en varias zonas del estado.