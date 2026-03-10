martes, marzo 10, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Llega jornada de Bienestar Animal a Parajes de San Juan
Portada

Llega jornada de Bienestar Animal a Parajes de San Juan

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Ciudad Juárez. — En un esfuerzo continuo por fomentar la salud pública y la tenencia responsable, el pasado sábado 7 de marzo se llevó a cabo con éxito la séptima jornada de bienestar animal “Huellitas Verdes” en la colonia Parajes de San Juan.

El evento, encabezado por el dirigente local Alex Pérez Escalante, brindó atención integral a un total de 176 mascotas.

Durante la brigada, se aplicaron 254 tratamientos y dosis preventivas, desglosados en 104 vacunas contra la rabia, 50 vacunas múltiples y 100 aplicaciones de pipetas para el control de parásitos externos.

Estas acciones buscan reducir riesgos epidemiológicos y asegurar la calidad de vida de los animales de compañía en sectores prioritarios de la ciudad, además de apoyar la economía de las familias juarenses, al ser aplicaciones gratuitas.

banner

Al respecto, Pérez Escalante destacó que estas iniciativas son una respuesta directa a las necesidades de la comunidad juarense:

“La importancia de estas jornadas radica en acercar servicios de salud preventiva a cada rincón de la ciudad. Seguiremos trabajando de cerca con la gente, recordando que todas estas actividades de vacunación y desparasitación son totalmente gratuitas para la ciudadanía”.

Con el objetivo de mantener la cobertura en diversas zonas del municipio, se informó que la octava jornada de bienestar animal se realizará el próximo 21 de marzo en la colonia Aztecas.

Se hace un llamado a los habitantes de dicho sector a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del dirigente y del Partido Verde para conocer los horarios y el proceso de registro previo, asegurando así una atención ágil y ordenada para sus mascotas.

You Might Also Like

You may also like

Atiende Municipio limpieza de espacios públicos tras actividades del 8M

Avanzarán este año obras del Presupuesto Participativo votadas por la ciudadanía

Retiran más de 3 mil toneladas de residuos durante primera jornada de...

Vinculan a proceso a la cuarta imputada por el feminicidio de Leslie...

Fallece mujer en extrañas circunstancias en el Monumento a Benito Juárez

Marco Bonilla encabeza ranking nacional en servicios públicos, desempeño, cercanía y seguridad-De...