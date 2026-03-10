Ciudad Juárez. — En un esfuerzo continuo por fomentar la salud pública y la tenencia responsable, el pasado sábado 7 de marzo se llevó a cabo con éxito la séptima jornada de bienestar animal “Huellitas Verdes” en la colonia Parajes de San Juan.

El evento, encabezado por el dirigente local Alex Pérez Escalante, brindó atención integral a un total de 176 mascotas.

Durante la brigada, se aplicaron 254 tratamientos y dosis preventivas, desglosados en 104 vacunas contra la rabia, 50 vacunas múltiples y 100 aplicaciones de pipetas para el control de parásitos externos.

Estas acciones buscan reducir riesgos epidemiológicos y asegurar la calidad de vida de los animales de compañía en sectores prioritarios de la ciudad, además de apoyar la economía de las familias juarenses, al ser aplicaciones gratuitas.

Al respecto, Pérez Escalante destacó que estas iniciativas son una respuesta directa a las necesidades de la comunidad juarense:

“La importancia de estas jornadas radica en acercar servicios de salud preventiva a cada rincón de la ciudad. Seguiremos trabajando de cerca con la gente, recordando que todas estas actividades de vacunación y desparasitación son totalmente gratuitas para la ciudadanía”.

Con el objetivo de mantener la cobertura en diversas zonas del municipio, se informó que la octava jornada de bienestar animal se realizará el próximo 21 de marzo en la colonia Aztecas.

Se hace un llamado a los habitantes de dicho sector a mantenerse informados a través de las redes sociales oficiales del dirigente y del Partido Verde para conocer los horarios y el proceso de registro previo, asegurando así una atención ágil y ordenada para sus mascotas.